الرياضة

النصر يفاوض لاعب وست هام الإنجليزي

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1445 هـ      20 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير إنجليزية، عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع لاعب وست هام الإنجليزي، النجم البرازيلي لوكاس باكيتا، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد موقع «ESPN»، أن النصر يستهدف حسم الصفقة التي توصف بالمعقدة، بسبب التهم الموجَّهة إليه من قِبل الاتحاد الإنجليزي في قضية التلاعب بالنتائج.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع اللاعب البرازيلي في أغسطس 2022، قادمًا من ليون الفرنسي، مقابل 40 مليون يورو.

وخاض باكيتا 31 مباراةً بالدوري الإنجليزي بقميص وست هام، وسجل 4 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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