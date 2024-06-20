الرياضة النصر يفاوض لاعب وست هام الإنجليزي

البلاد- جدة كشفت تقارير إنجليزية، عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع لاعب وست هام الإنجليزي، النجم البرازيلي لوكاس باكيتا، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأكد موقع «ESPN»، أن النصر يستهدف حسم الصفقة التي توصف بالمعقدة، بسبب التهم الموجَّهة إليه من قِبل الاتحاد الإنجليزي في قضية التلاعب بالنتائج. وتعاقد النادي الإنجليزي مع اللاعب البرازيلي في أغسطس 2022، قادمًا من ليون الفرنسي، مقابل 40 مليون يورو. وخاض باكيتا 31 مباراةً بالدوري الإنجليزي بقميص وست هام، وسجل 4 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.