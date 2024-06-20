اللجنة السعودية للألعاب الشعبية تطلق بطولة للكيرم بالرياض

الرياض – هاني البشر
تعتزم اللجنة السعودية للألعاب الشعبية تنظيم أول بطولة للكيرم بالرياض، بمشاركة 64 لاعبًا و32 فريقًا و12 حكمًا، تحت إشرافها وتنظيمها، وستقام البطولة في مركز المعيقلية لمدة 3 أيام من 4-6 يوليو المقبل.
وتعتبر هذه الخطوة انطلاقة مميزة للألعاب التقليدية، التي تحظى بشعبية واسعة في المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه المنافسات إلى تعزيز وإحياء ممارسة الألعاب والرياضات التقليدية بين أفراد المجتمع.
وتسعى اللجنة إلى تنمية مثل هذه الألعاب في أنحاء السعودية؛ لتكون جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولتكون رياضة تنافسية وترفيهية.
وتلتزم اللجنة السعودية للألعاب الشعبية بدورها كجهة معنية ورسمية لتشريع وتنظيم شؤون الرياضات والألعاب التقليدية بالمملكة العربية السعودية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م