الخطوط السعودية تحقق أفضل أداء عالميا

البلاد – الرياض

كشف مكتب معلومات رحلات الطيران “سيريوم” أنَّ الخطوط الجويَّة السعوديَّة حقَّقت أفضل أداء تشغيلي بين شركات الطيران العالمية في شهر مايو الماضي، بنسبة 99.94 % على مؤشر “عامل الاكتمال”، وجاءت في المركز الأول عالميَّا على مؤشر انضباط مواعيد الإقلاع بنسبة 90.36 %، وحلَّت في المركز الخامس عالميًّا في معدل انضباط مواعيد الوصول بنسبة التزام بلغت 86.09 %، ويُعدُّ الالتزام بمواعيد الرحلات الجوية من الميزات التنافسيَّة لشركات الطيران التي تجذب بها المزيد من العملاء، والمحرك الأساس لأسعار تذاكر الطيران.

ويأتي هذا المركز المتقدِّم امتدادًا للاستدامة التي انتهجتها تجاه ضيوفها بإيصالهم لوجهاتهم في الوقت المحدد لذلك، وفق معايير السلامة التشغيلية، وتوضِّح البيانات المنشورة أنَّ الخطوط الجوية اليابانية جاءت في المركز الثاني، بعد الخطوط السعوديَّة من حيث الانضباط في مواعيد الإقلاع بنسبة 88.94 %، وتلتها أيرومكسيكو بنسبة 87.65 %، ثم لاتام الشيلية بنسبة 87.49 % في المركز الرابع، والخطوط الجوية إيبيريا الإسبانية في المركز الخامس بنسبة 84.03 %.