الرياضة الأحد.. فتح باب الترشح لرئاسة الأهلي

البلاد- جدة أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، عن البرنامج الزمني للترشح “للمرة الثانية” لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية. وأوضح الأهلي عبر منصة إكس، أن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين سيكون بداية من يوم الأحد الموافق 23 يونيو، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 25 يونيو. وأشار إلى أن فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين سيكون على مدار يومي الأربعاء والخميس القادمين، والطعن ضد القوائم الأولية سيكون يوم الجمعة. وأكد أن النظر في الطعون المقدمة سيبدأ يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري، ويستمر حتى الاثنين 1 يوليو المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يومي الثلاثاء 2 يوليو المقبل والأربعاء 3 يوليو من نفس الشهر.