استعرض «الطاقة المتجددة» بالقطاع.. بن سلمة: السعودية تقود الابتكار الصناعي

البلاد – الرياض

تركز المملكة في استراتيجيتها الصناعية الطموحة على تحقيق الريادة في استخدام الطاقة المتجددة ، وتطوير سلاسل إمداد مرنة ومبتكرة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، أن السعودية ملتزمة بقيادة التحوّل نحو الطاقة الخضراء في قطاعها الصناعي كونها جزءًا من أهداف رؤية المملكة 2030، عبر استفادتها من أحدث التقنيات المبتكرة والحلول البيئية التي تسرّع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في الصناعات الكيماوية.

وقال معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “التغلب على التحدي العالمي للتحول نحو الطاقة الخضراء في الصناعة الكيميائية”، التي أُقيمت على هامش معرض ACHEMA بألمانيا: في إطار رؤية المملكة 2030 نؤكد التزامنا الراسخ بأن نصبح قادة عالميين في مجال الابتكار الصناعي والاستدامة.

وذكرت “واس” ، أن نائب الوزير سلط الضوء على الأثر الذي ستحدثه مشاريع المملكة الكبرى مثل مشروع “نيوم”، الذي يركز على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم؛ مما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، مشيراً إلى مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة للحد من الانبعاثات الكربونية، وزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030.