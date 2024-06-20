الإقتصاد

استعرض «الطاقة المتجددة» بالقطاع.. بن سلمة: السعودية تقود الابتكار الصناعي

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1445 هـ      20 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

تركز المملكة في استراتيجيتها الصناعية الطموحة على تحقيق الريادة في استخدام الطاقة المتجددة ، وتطوير سلاسل إمداد مرنة ومبتكرة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، أن السعودية ملتزمة بقيادة التحوّل نحو الطاقة الخضراء في قطاعها الصناعي كونها جزءًا من أهداف رؤية المملكة 2030، عبر استفادتها من أحدث التقنيات المبتكرة والحلول البيئية التي تسرّع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في الصناعات الكيماوية.

وقال معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “التغلب على التحدي العالمي للتحول نحو الطاقة الخضراء في الصناعة الكيميائية”، التي أُقيمت على هامش معرض ACHEMA بألمانيا: في إطار رؤية المملكة 2030 نؤكد التزامنا الراسخ بأن نصبح قادة عالميين في مجال الابتكار الصناعي والاستدامة.

وذكرت “واس” ، أن نائب الوزير سلط الضوء على الأثر الذي ستحدثه مشاريع المملكة الكبرى مثل مشروع “نيوم”، الذي يركز على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم؛ مما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، مشيراً إلى مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة للحد من الانبعاثات الكربونية، وزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *