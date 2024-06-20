الرياضة أخضر رفع الأثقال البارالمبي يشارك في بطولة العالم بجورجيا

البلاد- الرياض يشارك المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارالمبي في بطولة العالم بجورجيا لرفع الأثقال البارالمبية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس، التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 20-27 من الشهر الجاري، بمدينة تبليسي الجورجية ويشارك في البطولة أكثر من 330 لاعبا ولاعبة يمثلون 65 دولة. ويرأس بعثة الأخضر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيسة لجنة المرأة د. فوزية حوباني. وقد أقام لاعبو المنتخب معسكراً إعدادياً لمدة 24 يوماً في برجومي الجورجية قبل التوجه إلى تبليسي للمشاركة بالبطولة. كما تم عقد الاجتماع الفني للبطولة، بحضور مدرب المنتخب علي اليامي والإداري فتحي صدقة للاطلاع على شروط البطولة وآلية المنافسة.