يورو 2024 | تعادل مثير بين كرواتيا وألبانيا في اللحظات الأخيرة

سجل منتخب ألبانيا هدفًا متأخرًا، وخطف تعادلًا ثمينًا من كرواتيا بنتيجة 2-2 عصر الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم أوروبا 2024.



دارت المباراة في ملعب فولكسباركن ستاديون، وسط حشد جماهيري غفير، لحساب المجموعة الثانية من المنافسات، بصافرة الفرنسي فرانسوا ليتيسيه.



كاظم لاسي افتتح التسجيل لألبانيا في الدقيقة 11، ثم تفوقت كرواتيا بهدفين متتاليين، عبر أندري كراماريتش (74) وكلاوس غاسولا (76) بالخطأ في مرماه.



وعندما كانت المباراة تتجه نحو انتصار أول لكرواتيا في نهائيات ألمانيا 2024، أدرك غاسولا التعادل لألبانيا في الرمق الأخير من تصويبة داخل منطقة الجزاء.



وبات غاسولا أول لاعب بديل في تاريخ كأس أمم أوروبا يسجل هدفًا ضد مرماه وهدفًا لصالح منتخب بلاده في نفس المباراة، علمًا بأنه نزل في الدقيقة 72.



أصبح لدى ألبانيا وكرواتيا نقطة واحدة لكل منها، وتلعب ألبانيا مباراة الجولة الأخيرة أمام إسبانيا، فيما تصطدم كرواتيا بالمنتخب الإيطالي حامل اللقب.

شاهد أهداف كرواتيا وألبانيا 2-2