يورو 2024 | ألمانيا تهزم المجر وتبلغ ثمن النهائي

بلغ منتخب ألمانيا ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بفوزه على المجر بهدفين نظيفين الأربعاء، ضمن مباريات المرحلة الثانية من المجموعة الأولى.



وحسم منتخب داي مانشافات تأهله إلى ثمن نهائي اليورو للنسخة الخامسة على التوالي، والمرة التاسعة عبر تاريخه في رقم قياسي.



أمام جماهير غفيرة في ملعب مرسيدس بنز أرينا بمدينة شتوتغارت، سجل لألمانيا كل من جمال موسيالا، وإلكاي غوندوغان في الدقيقتين 22 و67.



منتخب ألمانيا كان قد اكتسح اسكتلندا في المباراة الافتتاحية بخمسة أهداف لواحد، قبل أن يعود ويحقق العلامة الكاملة بانتصاره على المجر 2-0.



ويختتم زملاء غوندوغان مباريات الدور الأول من يورو 2024 بمواجهة سويسرا يوم الأحد المقبل 23 يونيو في ملعب فريق إنتراخت فرانكفورت.

شاهد أهداف مباراة ألمانيا والمجر 2-0