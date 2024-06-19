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شركة المياه الوطنية تعلن نجاح خطتها التشغيلية لحج 1445هـ

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو الحجة / 1445 هـ      19 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت شركة المياه الوطنية، نجاح خطتها التشغيلية والفنية لتوزيع المياه وإدارتها لموسم حج هذا العام 1445هـ، وتوزيعها أكثر من (45) مليون متر مكعب من المياه لضيوف الرحمن.

 وأوضحت الشركة أن كمية المياه التي تم ضخها عبر الشبكات تجاوزت (45) مليون متر مكعب، بمعدل ضخ يصل إلى 24 ساعة في المشاعر المقدسة والحرم المكي، إضافة إلى إجراء أكثر من (75) ألف فحص مخبري خلال فترة موسم الحج لضمان جودة المياه المقدمة للحجيج.

 وأكدت الشركة أن آلية تطبيق الخطة التشغيلية والفنية اتسمت بانسيابية، ونفذتها كوادر وطنية مؤهلة يتجاوز عددهم (2000) موظف، مؤكدةً أنها لم تسجل أي معوقات في إدارة أعمالها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع توفر الكميات المناسبة من المياه التي وزعت إلى الشبكات العامة، ودورات المياه، وشبكات تبريد الخيام بمشعر منى، بالإضافة إلى شبكات وخزانات إطفاء الحريق الخاصة باستعمالات الدفاع المدني.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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