دنيا أبوطالب.. رابعة التايكوندو العالمي

البلاد- جدة
واصلت البطلة العالمية السعودية في رياضة التايكوندو” دنيا أبوطالب” تألقها وتميزها في كافة الأصعدة بعد وصولها في التصنيف العالمي (الرابع) ضمن قائمة أفضل (5) لاعبات في العالم لوزن (-53) كجم. هذا الترتيب لم يصل إليه أي لاعب سعودي في تاريخ الاتحاد، ضمن التصنيف الدولي لشهر يونيو 2024.
وتعد” دنيا أبوطالب” صاحبة الأولويات، فهي أول رياضية سعودية تتأهل لأولمبياد باريس 2024، والأولوية في تحقق برونزية العالم، علاوة على ذهبية بطولة آسيا التي تعد الأولى في تاريخ اللعبة للسيدات، كما ينتظرها مستقبل مشرق؛ لما تملكه من طموح يفوق عنان السماء، وهي ملهمة البطلات الصغيرات.
رياض يتقدم للعاشر
وعلى صعيد الرجال، تقدم لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو ” رياض حمدي” في التصنيف الدولي؛ ليكون ضمن قائمة أفضل (10) لاعبين في العالم لوزن (-54) كجم؛ لقاء ما حققه من إنجازات دولية وقارية، لعل آخرها ذهبية آسيا 2024.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري: ما زال للمجد بقية ونعمل على تجهيز أبطالنا للمنافسة على الذهب العالمي، ونسأل الله أن نوفق في ترجمة الخطط إلى مكتسبات على أرض الواقع.