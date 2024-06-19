الرياضة الاتفاق يعود للمشاركة في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية

الرياض – هاني البشر

تلقت إدارة نادي الاتفاق خطابًا رسميًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعتماد مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في دوري أبطال الخليج للأندية، التي ستنطلق في 24 سبتمبر القادم حتى 25 أبريل 2025. جدير بالذكر أن الاتفاق، يعتبر رائد الإنجازات الخارجية لأندية المملكة العربية السعودية، حيث من ضمنها حقق فارس الدهناء بطولة كأس الخليج 3 مرات، في أعوام 1984، 1988، 2006 ، فيما خسر نهائي 2007 بركلات الترجيح.