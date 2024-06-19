أمير المدينة المنورة يتفقّد منظومة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن

المدينة المنورة : البلاد

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، منظومة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن بالمنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي الشريف، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد البليهشي، والرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي الدكتور عبدالرحمن الحربي.

واطّلع سموه، خلال الجولة على منظومة الرعاية الصحية، وذلك في إطار التأكد من اكتمال استعدادات التجمع الصحي لخدمة الحجاج خلال أعمال موسم ما بعد الحج، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة – أيدهم الله – لتوفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لزوار المسجد النبوي الشريف.

وحثّ الأمير سلمان بن سلطان، الطواقم الطبية والعاملين في مراكز الرعاية الصحية ومستشفيات المدينة المنورة، على تلبية احتياجات الحجاج الصحية ومتطلبات تحقيق أفضل مستويات الصحة العامة، مشددًا على أهمية تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبذل أقصى الجهود لتقديم أعلى درجات الرعاية الصحية بما ينسجم مع مستهدفات برنامج التحوّل الصحي ضمن رؤية السعودية 2030.