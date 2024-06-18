يورو 2024 | هل يخضع مبابي لعملية جراحية؟

أصيب قائد منتخب فرنسا لكرة القدم، كيليان مبابي بكسر في الأنف خلال مباراة الديكة الافتتاحية في كأس أمم أوروبا 2024 أمام منتخب النمسا أمس الاثنين.



فرنسا انتصرت 1-0 بفضل هدف عكسي من مدافع النمسا ماكسيميليان فوبر، حيث خرج مبابي في الدقائق الأخيرة ينزف بدمائه لصالح زميله أوليفيه جيرو.



وذكرت يومية ليكيب الفرنسية، أن مبابي لن يخضع إلى عملية جراحية، لكنه سيضطر إلى ارتداء قناعٍ واقٍ على الوجه في بقية مباريات البطولة.



ومن المرجح أن يغيب مبابي عن بقية مباريات الدور الأول؛ إذ ستلعب فرنسا أمام هولندا وبولندا في الجولتين الثانية والثانية يومي 21 و25 يونيو.

في ملعب مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، استطاع الديكة الانتصار في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة أمام النمسا بصعوبة بالغة، في حين انتصرت هولندا بصعوبة على بولندا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الأخرى.