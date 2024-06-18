الرياضة

يورو 2024 | فرنسا تهزم النمسا ومبابي يخرج مصابًا

محمد ابو الوفاaccess_time12 / ذو الحجة / 1445 هـ      18 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
يورو 2024 | فرنسا تهزم النمسا ومبابي يخرج مصابًا

انتصر منتخب فرنسا على النمسا بهدف نظيف في افتتاحية مباريات المنتخبين بكأس أوروبا 2024، وخسرت فرنسا قائدها كيليان مبابي للإصابة.


في ملعب مدينة دوسلدورف، تمكنت فرنسا من تحصيل أول انتصار في المجموعة الرابعة، ليحل في الوصافة خلف هولندا الفائزة 2-1 على بولندا.


سجل هدف المباراة الوحيد المدافع النمساوي ماكسيميليان فوبر في الدقيقة 38، بالخطأ في مرماه.


وقبل نهاية الوقت الأصلي بلحظات، تعرض مبابي لكسر في الأنف ونزف الدماء، ليخرج في الدقيقة 90 لصالح زميله أوليفيه جيرو.


وأصبحت مشاركة مبابي في المباراة المقبلة بالجولة الثانية أمام هولندا يوم الجمعة، محل شك كبير، بعدما ظهر متأثرًا للغاية بالإصابة.

 

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