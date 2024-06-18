يورو 2024 | فرنسا تهزم النمسا ومبابي يخرج مصابًا

انتصر منتخب فرنسا على النمسا بهدف نظيف في افتتاحية مباريات المنتخبين بكأس أوروبا 2024، وخسرت فرنسا قائدها كيليان مبابي للإصابة.



في ملعب مدينة دوسلدورف، تمكنت فرنسا من تحصيل أول انتصار في المجموعة الرابعة، ليحل في الوصافة خلف هولندا الفائزة 2-1 على بولندا.



سجل هدف المباراة الوحيد المدافع النمساوي ماكسيميليان فوبر في الدقيقة 38، بالخطأ في مرماه.



وقبل نهاية الوقت الأصلي بلحظات، تعرض مبابي لكسر في الأنف ونزف الدماء، ليخرج في الدقيقة 90 لصالح زميله أوليفيه جيرو.



وأصبحت مشاركة مبابي في المباراة المقبلة بالجولة الثانية أمام هولندا يوم الجمعة، محل شك كبير، بعدما ظهر متأثرًا للغاية بالإصابة.