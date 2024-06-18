يورو 2024 | تركيا تهزم جورجيا بثلاثية في مباراة مثيرة

حقق منتخب تركيا فوزًا مثيرًا على حساب جورجيا بنتيحة 3-1 الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس أوروبا 2024 بألمانيا.



ملعب سينغال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند استضاف المباراة وسط حشد جماهيري غفير، في أول مشاركة لجورجيا في كأس أوروبا على الإطلاق.



تقدم منتخب تركيا عبر ميرت مولدور في الدقيقة 25 من تصويبة صاروخية، وعادلت جورجيا النتيجة بعدها بـ8 دقائق فقط عبر اللاعب جورجيس ميكاوتادزي.



ومنح نجم ريال مدريد الشاب أردا غولر هدف التقدم لتركيا من جديد في الدقيقة 65 من تصويبة متقنة من خارج منطقة الجزاء.



وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، خرج حارس جورجيا، جورجي مامارداشفيلي من مرماه؛ من أجل الزيادة العددية عند تنفيذ ركلة ركنية، غير أن لاعبي المنتخب التركي خطفوا الكرة وسجل منها كريم أكتوروغلو هدفًا قاتلًا في المرمى الخالي من حارسه.

شاهد أهداف تركيا وجورجيا 3-1