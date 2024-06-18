أمانة جدة تنفّذ 1.036 جولة رقابية على الأسواق وترصد 763 مخالفة

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة 1.036 جولة رقابية بنطاق 11 بلدية فرعية خلال اليومين الماضيين, شملت صالونات الحلاقة, والمخابز, ومحال بيع الحلويات ومراكز التسوق، والمطابخ والمطاعم و محال بيع اللحوم, وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تنفذها وكالة البلديات الفرعية لمتابعة ورصد كافة المخالفات.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري, أن الفرق الميدانية وبمتابعة الإدارة العامة للخدمات البلدية والامتثال، واصلت أعمالها الرقابية عبر جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات في المنشآت الغذائية والصحية لرفع مستوى الامتثال، حيث جرى رصد 763 مخالفة فيما سجلت 273 منشأة معايير الامتثال, كما استهدفت أعمال الرقابة الصحية الملاحم ومعامل منتجات اللحوم والدواجن, للتأكد من صلاحية وطريقة حفظ اللحوم, والنظافة العامة وصحة ونظافة العاملين وصلاحية الأدوات المستخدمة.

وأشار المطيري إلى أن ذلك يأتي ضمن أعمال رصد امتثال المنشآت التجارية والغذائية والصحية, والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة بالالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع أفضل الممارسات الغذائية الصحية الجيدة التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.