يورو 2024 | إنجلترا تهزم صربيا بصعوبة وتتصدر مجموعتها

حقق منتخب إنجلترا انتصارًا شاقًا على صربيا بهدف نظيف سهرة الأحد، في افتتاحية مشوار المنتخبين بنهائيات كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا.



وتصدر منتخب الأسود الثلاثة المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، في حين جاءت الدنمارك وسلوفينيا في المركزين الثاني والثالث بنقطة، بعد تعادلها 1-1.



سجل هدف اللقاء الوحيد، لاعب وسط ريال مدريد جود بيلينغهام في الدقيقة 13 من ضربة رأس، بعدما استلم توزيعة من زميله بوكايو ساكا.



يلعب منتخب إنجلترا مباراة الجولة الثانية أمام نظيره الدنماركي يوم الخميس المقبل في ملعب فريق إنتراخت فرانفكورت بمدينة فرانفكورت.