وزارة الداخلية تختتم المشاركة في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج

منى : البلاد

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، الذي نظمته وزارة الإعلام خلال الفترة (4 – 10 ذو الحجة 1445هـ) الموافق (10-16 يونيو 2024م)، للتوعية بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسك الحج بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة، بمشاركة قطاعات الأمن العام ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والإدارة العامة لدوريات الأمن، والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، وذلك في مدينة مكة المكرمة.

واستعرضت “الداخلية” لزوار الجناح، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي نفذتها للمرة السادسة في صالات المبادرة في (11) مطارًا في (7) دول هذا العام (1445 هـ/ 2024 م)، والعقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج، وكل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة “أبشر” الإلكترونية.

وأبدى الزوار إعجابهم بما شاهدوه من خدمات التحول الرقمي في وزارة الداخلية لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1445هـ، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 من خلال تسخير التقنيات في العمل الأمني وإدارة الحشود.

يذكر أن وزارة الداخلية شاركت في معرض ملتقى إعلام الحج الذي ضم جميع قطاعات الإعلام المشاركة في موسم الحج تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وعربية وإسلامية وعالمية، و2000 صحافي وإعلامي، لاستعراض أبرز المشروعات والإنجازات المقدمة لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين وقاصديهما والمشروعات المستقبلية في المشاعر المقدسة.