نيمار يُبعد ميشايل عن الهلال

الرياضةنيمار يُبعد ميشايل عن الهلال صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1445 هـ 17 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة اقترب نادي الهلال من إعادة تسجيل نيمار دا سيلفا ضمن قائمة فريق الكرة الأول للموسم الكروي الجديد 2024-2025. وكان الهلال قد قام برفع اسم النجم البرازيلي نيمار من قائمته في يناير الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. وأصبح نيمار جاهزًا لخوض المباريات مع انطلاق الموسم الكروي المقبل 2024-2025، حيث بات الهلال بصدد إعادته من جديد للقائمة على حساب أحد اللاعبين الأجانب. وأصبح البرازيلي ميشايل ديلغادو هو اللاعب الأقرب للخروج من حسابات الهلال من بين اللاعبين الأجانب للفريقين بالتزامن مع وصول عدة عروض خارجية لضمه.