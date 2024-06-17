نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير عام الدفاع المدني المكلف وقائد قوات أمن المنشآت

مكة المكرمة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية، في مقر الإمارة بمشعر منى، مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود الفرج، وعدداً من القيادات.

واطلع سموه على أعمال المديرية التي تركز على تنفيذ وتطبيق الجوانب الوقائية والتوعوية والعملياتية.

كما استقبل سمو الأمير سعود بن مشعل ، قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي .

واستمع سموه لشرح عن دور القوات في محطات قطار المشاعر وجهودها في تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود.