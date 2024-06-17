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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير عام الدفاع المدني المكلف وقائد قوات أمن المنشآت

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1445 هـ      17 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية، في مقر الإمارة بمشعر منى، مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود الفرج، وعدداً من القيادات.

 واطلع سموه على أعمال المديرية التي تركز على تنفيذ وتطبيق الجوانب الوقائية والتوعوية والعملياتية.

 كما استقبل سمو الأمير سعود بن مشعل ، قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي .

 واستمع سموه لشرح عن دور القوات في محطات قطار المشاعر وجهودها في تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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