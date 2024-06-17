مشروع “حافلات المدينة المنورة” يستأنف خدمة نقل المستفيدين عبر أكثر من محطة

المدينة المنورة : البلاد

يعاود مشروع حافلات المدينة المنورة للنقل العام، الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم ثاني أيام العيد، تقديم خدمة نقل المستفيدين عبر ستة مسارات، تشمل ١٠٢ محطة وقوف في مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة المنورة.

ويبدأ تقديم الخدمة اعتباراً من الساعة الـ 6 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً عبر مسار محطة قطار الحرمين السريع – المسجد النبوي، ومسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي – المسجد النبوي “على مدار ٢٤ ساعة” ومسار جامعة طيبة – العالية، ومسار الميقات – الخالدية، ومسار القصواء – سيد الشهداء، ومسار مجمع طباعة المصحف الشريف – العالية.

ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة المستفيدين للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبر الرابط https://madinahbus.mda.gov.sa/img/mod/pub-bus.pdf واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.