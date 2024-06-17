النصر لايمانع في رحيل ماني.. بشرط

البلاد- جدة

كشفت تقارير إسبانية، عن مستقبل لاعب النصر، الدولي السنغالي ساديو ماني، في ظل امتلاكه العديد من العروض الخارجية. قرر النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر، الرحيل عن الدوري السعودي؛حيث أكدت صحيفة “todofichajes” الإسبانية، أن ساديو ماني قرر الرحيل عن دوري روشن في الميركاتو الصيفي المقبل. وأوضحت، أن قائد منتخب السنغال لا يرغب في الاستمرار داخل النصر، مشيرة إلى أن هناك أندية عديدة خارج السعودية، ترغب في التعاقد مع ماني، خلال الميركاتو الصيفي؛ أبرزها فنربخشة التركي، وأشارت إلى أن النصر حدد قيمة رحيل ماني عن الفريق بمبلغ 15 مليون يورو.