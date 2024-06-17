القادسية يشارك في بطولة MADCUP الإسبانية

الدمام-البلاد
يشارك فريق القادسية تحت 16 عاماً في بطولة MADCUP 2024، التي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك خلال الفترة من 20 الى 26 يونيو الجاري.
ويسعى فريق القادسية للمشاركة في البطولة؛ من أجل الاحتكاك مع مدارس مختلفة، واكتساب المزيد من الخبرات.
ويشارك في البطولة 20 فريقاً على مستوى العالم، أبرزهم فريق أتليتكو مدريد الإسباني، وفرق من كولمبيا والمكسيك وأمريكا وجامايكا وكوبا.
وضمت البعثة 24 لاعبًا من مواليد 2009- 2008 بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م