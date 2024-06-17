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أوسبينا يعود لكولومبيا بعد رحيله عن النصر
الرياضة

أوسبينا يعود لكولومبيا بعد رحيله عن النصر

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1445 هـ      17 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استقر الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس النصر السابق، على وجهته المقبلة بعد الرحيل عن “العالمي”.

وكان النصر قد أعلن رسميًا الأحد رحيل أوسبينا عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للصحفي الموثوق به في سوق الانتقالات، فابريزو رومانو عبر “اكس”، يعود أوسبينا لفريقه السابق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النصر.

وانضم أوسبيا للنصر في صيف 2022، وحرس عرين الفريق في 29 مباراة فقط حيث عرقلت الإصابات المتعددة من مسيرته.

وحافظ صاخب الـ 35 عامًا على نظاقة شباكه في 14 مباراة مع النصر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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