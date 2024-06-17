أوسبينا يعود لكولومبيا بعد رحيله عن النصر

الرياضةأوسبينا يعود لكولومبيا بعد رحيله عن النصر صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1445 هـ 17 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة استقر الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس النصر السابق، على وجهته المقبلة بعد الرحيل عن “العالمي”. وكان النصر قد أعلن رسميًا الأحد رحيل أوسبينا عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقًا للصحفي الموثوق به في سوق الانتقالات، فابريزو رومانو عبر “اكس”، يعود أوسبينا لفريقه السابق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النصر. وانضم أوسبيا للنصر في صيف 2022، وحرس عرين الفريق في 29 مباراة فقط حيث عرقلت الإصابات المتعددة من مسيرته. وحافظ صاخب الـ 35 عامًا على نظاقة شباكه في 14 مباراة مع النصر.