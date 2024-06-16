الرياضة

يورو 2024 | ريمونتادا هولندا تمنحها الفوز على بولندا

محمد ابو الوفاaccess_time10 / ذو الحجة / 1445 هـ      16 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
يورو 2024 | ريمونتادا هولندا تمنحها الفوز على بولندا

حول منتخب هولندا تأخره بهدف إلى انتصار شيق بنتيجة 2-1 على نظيره البولندي عصر الأحد، في افتتاح مبارياتهما بكأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.


جرت المباراة في ملعب فولكسباركن ستاديون بمدينة هامبورغ، بصافرة البرتغالي آرثر دياز، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.


منتخب بولندا أخذ الأسبقية في الدقيقة 16 عبر رأسية متقنة من المهاجم آدم بوكسا، ورد عليه الهولندي كودي جاكبو بالتعادل في الدقيقة 29.


بعد الاستراحة، تمكن منتخب هولندا من التقدم في المباراة عبر البديل الذهبي ووت فيغورست الذي منح الطواحين هدف الانتصار في الدقيقة 83.


بفوزه اليوم، حقق منتخب هولندا الانتصار 7 مرات من آخر 8 مباريات افتتاحية في كل البطولات الكبرى، كما أمضى 13 مباراة أمام بولندا دون هزيمة.

 

شاهد أهداف هولندا وبولندا 2-1

 

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