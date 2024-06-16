يورو 2024 | إيطاليا تهزم ألبانيا بثنائية بصعوبة

حول منتخب إيطاليا تأخره إلى انتصار بصعوبة على ألبانيا بهدفين مقابل هدف السبت، في افتتاح مبارياته بنهائيات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.



وجد حامل اللقب نفسه متأخرًا بهدف مباغت في الثانية 23 عن طريق المهاجم الألباني نديم بايرامي، الذي أحرز أسرع هدف في تاريخ المسابقة.



ونفضت إيطاليا الغبار عن نفسها لتسجل هدفين متتاليين خطفت بهما الانتصار، عبر أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا في الدقيقتين 11 و16.



بتلك النتيجة، يحل المنتخب الإيطالي في وصافة المجموعة بـ3 نقاط، خلف إسبانيا المتصدر بفارق الأهداف والفائزة السبت على كرواتيا 3-0.

شاهد أهداف إيطاليا وألبانيا 2-1