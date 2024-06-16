نجم القادسية يقود منتخب بيرو في كوبا أمريكا

البلاد- جدة
شهدت قائمة منتخب بيرو النهائية في كوبا أمريكا 2024، ضم المدير الفني خورخي فوساتي، لأصحاب الخبرات الكبيرة لمساعدة الفريق على تجاوز المحطات الكبرى، يتقدمهم نجم نادي القادسية أندريا كاريلو، وجيانلوكا لابادولا، وباولو جيريرو في الهجوم، والمدافع سرخيو بينيا، وحارس المرمى بدرو جايسي.
منتخب بيرو، سيقص شريط نهائيات كوبا أمريكا 2024، يوم 21 يونيو الجاري أمام تشيلي التي يقودها مدرب الأنكا السابق، الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، على أن يلتقي كندا يوم 26 يونيو، ويختتم الدور الأول أمام الأرجنتين 30 من الشهر ذاته.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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