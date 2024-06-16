رسميًا | تحديد موعد السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتالانتا

أزاح نادى ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأحد، الستار عن موعد بطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم 2024، أمام نظيره آتالانتا الإيطالي، التي تُقام على الملعب الوطني في مدينة وارسو البولندية، يوم 14 أغسطس المقبل.
وحصد ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مطلع يونيو الجاري، في نهائي المعترك القاري، الذي جرى على ملعب «ويمبلي» في العاصمة الإنجليزية لندن.
وأعلن النادي الملكي، في بيان عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «إكس»: «سيلعب ريال مدريد كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا يوم الأربعاء 14 أغسطس، الساعة 9:00 مساءً، بعد فوزه باللقب الخامس عشر على ملعب ويمبلي، سيقاتل فريقنا من أجل اللقب الأول لموسم 2024-25 ضد الفائز بالدوري الأوروبي على الملعب الوطني في وارسو».
وأضاف بطل أوروبا: «ستكون هذه هي المرة التاسعة التي يلعب فيها ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي، وهو اللقب الذي فاز به خمس مرات (2002، 2014، 2016، 2017 و2022)، وبالنسبة لفريق أتالانتا سيكون النهائي الأول في هذه المسابقة الأوروبية».
وحسم فريق أتالانتا لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره باير ليفركوزن الألماني، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جرت بينهما يوم 22 مايو الفائت، على ملعب أفيفا في العاصمة الإيرلندية دبلن، لحساب نهائي البطولة القارية.
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