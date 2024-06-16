الأمير فيصل بن سلمان يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

الرياض : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، أسمى آيات التهنئة والمباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه: “تحل علينا هذه المناسبة المباركة ونحن نشهد بفضل الله وتوفيقه استمرار مسيرة العطاء والتنمية وتحقيق الإنجازات التي تقودها الدولة بمختلف المجالات”، منوهاً سموّه بما تبذله القيادة الرشيدة من جهود دائمة لخدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها الدؤوب على راحة وأمان ضيوف الرحمن، التي هي محل تقدير واعتزاز كل مواطن ومقيم في هذه البلاد المباركة.

وسأل الأمير فيصل بن سلمان الله -عزّ وجلّ- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والرخاء، وأن يكتب لضيوف الرحمن حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.