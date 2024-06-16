الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

الرياض : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم، أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار مسؤولي منطقة الرياض، وكبار ضباط القوات المسلحة، والحرس الوطني، والأمن العام، وحرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، والمرور، وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادلهم سمو الأمير فيصل بن بندر التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله عز وجل أن يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري ، وصاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير ثنيان بن خالد بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.