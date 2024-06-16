المحليات

الأمير عبدالعزيز بن سعود يُدشن قيادة الإدارة العامة للمجاهدين في مشعر عرفات

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1445 هـ      16 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 عرفات : البلاد

 دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، قيادة الإدارة العامة للمجاهدين في مشعر عرفات.

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 واطلع سموه خلال التدشين على عرض وثائقي عن المبنى الذي تم تجهيز مرافقه وفق أحدث المعايير الفنية والأمنية التي من شأنها الإسهام في تمكين منسوبي الإدارة العامة للمجاهدين وفرقها الميدانية من تأدية مهامهم في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

 كما استعرض الأمير عبدالعزيز بن سعود نتائج تنفيذ مهام الإدارة العامة المجاهدين في مهمة الحج، مستمعًا لشرحٍ موجز قدمه مدير عام المجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي، الذي أوضح خلاله نتائج تنفيذ مهام الإدارة المساندة لمنع محاولات دخول مخالفي أنظمة الحج عبر المنافذ الفرعية والأودية المؤدية إلى مكة المكرمة ومشعر عرفات، بالإضافة إلى حماية مسار قطار الحرمين، وما أسند إليها من مهام أمنية في منشآت حيوية.

 حضر التدشين معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن ابراهيم العروان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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