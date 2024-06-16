الأمير خالد الفيصل يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بحلول عيد الأضحى المبارك

جدة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خـادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه -الله تعالى- أن يجعل ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين من حرص واهتمام بضيوف الرحمن في ميزان أعماله، وأن يعيد هذه المناسبة عليه -رعاه الله- أعواماً عديدة بالخير واليُمن والبركات وأن يوفقه لما فيه خير هذه البلاد ومواطنيها، ويديم على هذا الوطن الأمن والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما قدم سمو أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على هذا الوطن الغالي التقدم والرقي والازدهار.