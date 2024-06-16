الأمير تركي بن محمد بن فهد يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

جدة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه المولى ـ عز وجل ـ أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وهما ينعمان بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يديم على هذا الوطن وشعبه الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة ـ أيدها الله ـ.

ونوه سموه بالجهود الكبيرة والعمل المميز لإنجاح موسم الحج لهذا العام، وحرص القيادة ـ أيدها الله ـ على صحة الحجاج، وسلامتهم، لقضاء نسكهم بيسر وسهولة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استمراراً لما تقدمه المملكة من خدمة للحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.