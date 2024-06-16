أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

حائل : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ.

وقال سموه: يطيب لي أن أرفع لمقامكم الكريم -أيدكم الله- باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل، التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يكتب لكم الأجر والثواب فيما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة، وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والخير، والوطن ينعم بالأمن والنماء والتقدم.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، والوطن بأتم أمنه واستقراره وتطوره، سائلاً الله بأن تتكلل الجهود التنظيمية لحج هذا العام بالنجاح المعتاد سنوياً بعون الله، وأن ييسر لحجاج بيت الله العودة إلى ديارهم سالمين، وأن يتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم إنه سميع مجيب.