أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة عيد الأضحى

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المُبارك من أصحاب الفضيلة والمعالي، ومشايخ القبائل، وكبار مسؤولي المنطقة من مدنيين وعسكريين، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموهما، وتهنئتهما بهذه المناسبة، سائلين الله تعالى أن يعيدها على هذه البلاد، وهي تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار.

وفي بداية الاستقبال، هنّأ سمو أمير منطقة المدينة المنورة، الجميع بهذه المناسبة، سائلاً الله أن ينعم على بلادنا بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله-.

ونوّه سموّه بالدور الكبير الذي تؤديه كافة الجهات المشاركة في موسم الحج، والذي شهد مستوى من الاحترافية العالية خلال الموسم الأول بالمدينة المنورة في تقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي، ليؤدون العبادات في أجواء مفعمة بالسكينة وبيسرٍ وطمأنينة.