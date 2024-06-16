أمير منطقة الباحة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

الباحة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن جميع أهالي المنطقة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ.

وقال سموه: “نحمد الله سبحانه وتعالى على ما منَّ به على هذه البلاد المباركة من خدمة أرض الرسالة وقبلة المسلمين والعناية ببيته العتيق الذي جعله الله مثابةً للناس وأمناً، مستشعرين ما حبانا الله به من شرف رعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة حجاج بيت الله الحرام, وإذ نشاهد قصص التفاني والإخلاص والتكاتف التي تبذلها جميع القطاعات العاملة في الحج فإنه لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الدعاء إلى الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على توجيهاتهما ومتابعتهما وحرصهما الدائم على تيسير أداء مناسك الحج، وخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام “.

وسأل سمو أمير منطقة الباحة، الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن سائر المسلمين صالح القول والعمل، وأن يُعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية أعيادها وهي تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء.