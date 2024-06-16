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أمير المدينة المنورة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1445 هـ      16 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

 رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 وقال سموه في برقية تهنئة بهذه المناسبة: “أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ, سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم -حفظكم الله- وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي “.

 كما رفع سمو أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حغظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 وقال سموه في برقية تهنئة بهذه المناسبة: “يطيب لي أن أرفع لسموكم أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ, سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموكم الكريم حفظكما الله “.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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