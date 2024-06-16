أمير الشرقية يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

الدمام : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة عليه أعواماً عديدة مليئة بالخير واليُمن والبركات، وأن يمده بعونه وتوفيقه لما فيه خير الوطن والأمتين العربية والإسلامية.

كما قدم سمو أمير الشرقية باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى أن يمتع سموه بالصحة والعافية، وأن يعيده عليه أعواماً مديدة مليئة بالخير والتوفيق والبركات.

وسأل سموه الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم وحجهم، وأن يعيد العيد على جميع المسلمين بالخير والبركة، وأن يديم على الوطن نِعم الأمن والأمان والخير والنماء والاستقرار.