أمير الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

الدمام : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالإمارة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، المهنئين بعيد الأضحى المبارك .

وفي بداية اللقاء رفع سمو أمير المنطقة الشرقية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات .

كما رفع سموه التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح خطط الحج لهذا العام 1445هـ، وذلك بفضل الجهود المتواصلة والمتابعة المستمرة من القيادة حفظها الله، وما وفرته من رعاية واهتمام بالمقدسات وضيوف الرحمن، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة لخدمتهم والعمل على راحتهم ليؤدوا ركن الإسلام الخامس بكل يسر وطمأنينة.

وأكد سموه أن ما تحقق من نجاحات ولله الحمد خلال موسم حج هذا العام 1445هــ، يأتي بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة ـ أيدها الله-، مشيراً بأن خطط الحج لهذا العام شهدت العديد من المستجدات التي هيأت لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر ، حيث اكتملت المشاريع الداعمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بدءًا من تطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة ومروراً بتحسين خدمات منظومة النقل وانتهاءً بالمشروعات الحيوية التي سهلت أداء الفريضة .

وقال سموه: “إن الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بتحسين وتطوير خدمات الحرمين الشريفين يعكس رؤية قادة هذه البلاد لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وضمان تجربة روحانية مميزة تتماشى مع تطلعاتهم”.

وهنأ سموه في ختام كلمته، الجميع بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله عز وجل أن يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.

حضر الاستقبال أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وعددٌ من المواطنين والمقيمين ووكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي .