أمير الحدود الشمالية يشارك الأيتام فرحة العيد

عرعر : البلاد

عايد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، أبناء جمعية رؤوف للأيتام، وذلك خلال استقباله لهم بالإمارة, بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.

وقدم سموه خلال الاستقبال العيديات للأيتام حرصاً منه على مشاركة أبنائه بهذه المناسبة السعيدة, فيما بادلوا سموه التهنئة، معبرين عن فرحتهم وسرورهم.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود التي توفرها الدولة لهذه الفئات الغالية في ظل الاهتمام والعناية من القيادة الحكيمة – أيدها الله -.