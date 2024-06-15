14 موقعًا لخدمات الأجرة العامة في مدينة مكة المكرمة لموسم الحج

عرفات : البلاد

حددت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 14 موقعًا، تقدم من خلالها خدمات الأجرة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تسهيلًا لتنقل حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج هذا العام 1445هـ، عبر أكثر من 5000 سيارة أجرة متاحة في هذه المواقع المحددة، والمجهزة بوسائل دفع متعددة، وكذلك خدمة تتبع الرحلة، إضافة إلى العداد الإلكتروني لضمان حصول الحاج الكريم على رحلة مميزة وتجربة مريحة، وخيارات أكثر للتنقل بشكل سلس وآمن.

وتشمل هذه المواقع مواقف باب الملك عبدالعزيز، ومواقف كدي، ومواقف مسجد السيدة عائشة، بالإضافة إلى مواقف غزة 1 و2 و3، ومواقف العزيزية، ومواقف سيارات الأجرة بجوار مستشفى الملك فيصل، والمواقف للأجرة بجوار محطة مزدلفة 3 ، ومواقف شرق الجمرات – طريق الحج، وأخيرًا مواقف إبراهيم الخليل.

كما يمكن لحجاج بيت الله الحرام خلال أيام التشريق الاستفادة من خدمات الأجرة عبر 3 مواقع على أطراف المشاعر المقدسة مخصصة لخدمات الأجرة العامة في (بجوار محطة القطار مزدلفة٣ – وبجوار مستشفى الملك فيصل – وبداية طريق الحج شرق الجمرات)، وذلك نظرًا لما تشهده أيام التشريق من إقبال متزايد من قبل الحجاج على خدمات الأجرة العامة، وذلك لسهولة وسرعة الحصول الخدمة، حيث تتكامل هذه خدمات الحيوية مع وسائل النقل الأخرى لتضمن للحاج رحلة متكاملة تلبي احتياجاته في التنقل خلال رحلته في موسم الحج.