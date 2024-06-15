الرياضة

يورو 2024 | إسبانيا تعبر كرواتيا بثلاثية

محمد ابو الوفاaccess_time9 / ذو الحجة / 1445 هـ      15 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
يورو 2024 | إسبانيا تعبر كرواتيا بثلاثية

انتصر منتخب إسبانيا على كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة السبت، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس أمم أوروبا 2024.


الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين احتضن المباراة أمام 50 ألف مشجع في جنبات المدرجات، وبصافرة الحكم الإنجليزي الدولي مايكل أوليفر.


وتصدر لا روخا المجموعة الثانية مؤقتًا برصيد 3 نقاط، في حين يلعب المنتخب الإيطالي أمام نظيره الألباني في المباراة الأخرى بالمجموعة.


سجل ثلاثية إسبانيا كل من” ألفارو موراتا في الدقيقة 29، ولاعب الوسط فابيان رويز في الدقيقة 32، ثم داني كارفاخال في الدقيقة 45″.

 

شاهد أهداف إسبانيا وكرواتيا 3-0

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