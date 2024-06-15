يورو 2024 | إسبانيا تعبر كرواتيا بثلاثية

انتصر منتخب إسبانيا على كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة السبت، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس أمم أوروبا 2024.



الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين احتضن المباراة أمام 50 ألف مشجع في جنبات المدرجات، وبصافرة الحكم الإنجليزي الدولي مايكل أوليفر.



وتصدر لا روخا المجموعة الثانية مؤقتًا برصيد 3 نقاط، في حين يلعب المنتخب الإيطالي أمام نظيره الألباني في المباراة الأخرى بالمجموعة.



سجل ثلاثية إسبانيا كل من” ألفارو موراتا في الدقيقة 29، ولاعب الوسط فابيان رويز في الدقيقة 32، ثم داني كارفاخال في الدقيقة 45″.

شاهد أهداف إسبانيا وكرواتيا 3-0