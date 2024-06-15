منصة “إحسان” تواصل استقبال طلبات الأضاحي

عرفات : البلاد

تواصل المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، استقبال طلبات الأضاحي عبر منصة وتطبيق “إحسان” بالشراكة مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، الذي يمكّن المضحين والحجاج من توكيل المنصة بأداء نسك الأضحية عنهم وإيصالها إلى مستحقيها خلال أوقاتها الشرعية بكل موثوقية وأمان.

وعملت المنصة على تحفيز المُحسنين خلال ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرّع في مواسم الخير التي تشهد فيها نشاطًا مستمرًا على مدار الساعة، حيث عملت على فرز واستقبال فرص الجمعيات الراغبة بمشاركة فرصها في موسم الحج، لإدراج فرصًا خيرية عدة خلال موسم الحج تمثلّت في كفالة الحجاج لمن لم يسبق له الحج من قبل، وإطعام الحجيج وتوفير سقيا الماء لهم.

وفي إطار سعي المنصة إلى تمكين قطاع العمل الخيري رقمياً وتعظيم أثره في سبيل تسهيل وتسريع عمليات التبرع على أهالي الخير؛ أطلقت المنصة ببادرة من مؤسسة سليمان أبانمي الخيرية، مبادرة شكر الجمعيات المميزة بنسختها الثانية التي تأتي لمجال المساجد وذلك عبر تقديم دعمًا ماديًا مخصص لدعم الجوانب التشغيلية للجمعيات المميزة في مجال المساجد؛ لتحفيز أكبر عدد ممكن من الجمعيات المميزة ذات الأثر الفاعل لتحقيق التنمية المستدامة والتميز الاجتماعي.

وأتاحت المنصة المساهمة في وقف إحسان عبر استثمار مبلغ الريع الوقفي وصرف العائد منها على أوجه البر المتنوعّة لأكثر من 1,866 جمعية أهلية، بالإضافة إلى الفرص الدورية التي تقوم المنصة بإدراجها ضمن قائمة الفرص، مثل تفريج الكرب وكفالة الأرامل والمطلقات وغيرها من الفرص لما تعد العشر الفضيلة ذروة للبر والإحسان وفرصة للباذلين والمحسنين.

يشار إلى أنّ منصة إحسان تأسست بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية، تعمل وفق حوكمة أثمرت وصول إجمالي تبرعات المنصة إلى أكثر من 7 مليارات و700 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد من مختلف المجالات الخيرية، بالإضافة إلى لجنة شرعية تتأكد من امتثال كافة الخدمات والمشاريع الخيرية المتاحة عبر المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية؛ مما أسهم في تعزيز موثوقية التبرع وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بأسرع وقت ممكن وبكل يسر وسهولة.