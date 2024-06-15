مطار الملك خالد الدولي يحقق أرقاماً قياسية تشغيلية مع ذروة الحج

الرياض : البلاد

في الذروة الأولى من أيام موسم حج ١٤٤٥ هـ تم كسر حاجز الرقم الأعلى وتحقيق رقم قياسي تشغيلي جديد لأعلى عدد للمسافرين والرحلات ومناولة الأمتعة ، الذي يعد رقمًا قياسيًا يوضح نمو الحركة التشغيلية المتزايد في مطار الملك خالد الدولي.

‏‎حيث بلغ عدد المسافرين ١٢٤ ألف مسافر في يوم الخميس ٧ ذي الحجة الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٤ متخطين خلاله الرقم القياسي السابق المسجل بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ بعدد ١١٦ ألفًا، ‏‎وبلغ عدد الرحلات ليوم الخميس الـ٧ ذي الحجة الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٤ ، عدد ٩٠١ رحلة متخطين خلاله الرقم القياسي السابق المسجل بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٤ الموافق ٢٢ شعبان ١٤٤٥ هـ بعدد ٨٠٥ رحلات.

وبلغ عدد الحقائب التي تم مناولتها بأنظمة مناولة الأمتعة في الصالات الدولية والداخلية ٩٨,٣٤٧ قطعة متخطين خلاله الرقم القياسي السابق المسجل بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ بعدد ٩٢,٠٩٦ قطعة، كما تم كسر عدد الحجاج العابرين من خلال مطار الملك خالد الدولي، حيث بلغ عددهم لغاية هذا اليوم ما يزيد عن عدد ٥٠،٠٠٠ حاج، وبلغ عدد الحجاج الدوليين منهم ٩,٣٩٢ حاجًا.