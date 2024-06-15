في كأس المملكة للتايكوندو.. الهلال يتصدر.. وسيدات الشباب يتألقن

البلاد- الرياض
عاد فريق التايكوندو بنادي الهلال للواجهة من جديد بعد تحقيقه كأس المملكة للفرق للرجال أمام وصيفه نادي الاتحاد في مباراة تعد الأقوى في المنافسات، التي أقيمت بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وحل نادي الشباب ثالثاً ونادي أبها رابعاً.
وفي منافسات السيدات، جاء التفوق لصالح سيدات نادي الشباب، وحل نادي العلا ثانياً، والاتحاد ثالثاً والقادسية رابعاً.
شارك في البطولة (36) نادياً و(180) لاعبا ولاعبة، وبذلك تتبقى الجولة الأخيرة لمنافسات الموسم الحالي، المقرر إقامتها بنادي الاتحاد بجدة في السابع والعشرين من يوينو الحالي.
حضر منافسات البطولة رئيس الاتحاد العميد شداد العمري، ونائب الرئيس محمد الوبران وعضو مجلس الإدارة العميد عبدالله المالكي والمدير التنفيذي محمد الشهري والمدير التنفيذي بنادي الرائد عبدالعزيز الرشود ومشرف الألعاب المختلفة بنادي الرائد علي المقبل، وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية في المنطقة.