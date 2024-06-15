الرياضة “فيفا”: عام يفصلنا عن انطلاق مونديال الأندية 2025

البلاد- جدة أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بداية العد التنازلي لإقامة منافسات كأس العالم 2026 ، حيث ستنطلق بعد عام واحد في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح فيفا عبر موقعه الرسمي، أن الأندية التي ستشارك في النسخة المقبلة متعطشة للمنافسة في البطولة، والتي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا. وأشار إلى أن الحدث الجديد الذي يضم 32 فريقًا سينطلق في 15 يونيو 2025 في الولايات المتحدة، أي قبل عام واحد من بطولة كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع جارتي أمريكا الشمالية كندا والمكسيك. ومن المقرر تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، ومع بداية دور الـ 16 تُقام مباراة واحدة والفائز يتأهل للدور القادم، كما لن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع. يذكر أن الهلال سيشارك في نسخة كأس العالم للأندية 2025، بعدما كان قد حقق المركز الثاني في النسخة قبل الماضية بعد الخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.