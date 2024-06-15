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ضيوف خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1445 هـ      15 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

عرفات : البلاد

 استقرّ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحجّ والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة البالغ عددهم 3322 حاجًا وحاجة من 88 دولة من مختلف قارات العالم، في مقر إقامتهم بمشعر عرفات الطاهر وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها الوزارة .

 وجندت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كل طاقاتها البشرية والآلية وسخرت جميع إمكاناتها لتقديم أرقى الخدمات لضيوف البرنامج، الذي تشرف عليه الوزارة، وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة .

 وعبَّر عددٌ من ضيوف البرنامج عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على ما يولونه من اهتمام و عناية لضيوف الرحمن والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقيامها بالمشروعات التطويرية العملاقة واستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج لأداء الحج هذا العام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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