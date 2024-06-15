الرياضة سعود عبدالحميد مطلوب في الدوري الإنجليزي

البلاد- جدة كشفت تقارير إنجليزية عن دخول لاعب الهلال سعود عبد الحميد دائرة اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة. وأوضح موقع “TEAMtalk” الإنجليزي، أن أستون فيلا ونوتنجهام فورست يتحركان؛ من أجل التعاقد مع لاعب المنتخب السعودي والهلال سعود عبدالحميد. وأشار إلى أن أستون فيلا الإنجليزي يتنافس مع نوتنجهام فورست من أجل ضم ظهير أيمن جديد، حيث تواصلا مع وكيل لاعب الهلال سعود عبد الحميد. وفي وقت سابق، كان نادي تولوز الفرنسي، قد أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع سعود عبدالحميد، وبدء محادثات مع وكيل اللاعب وناديه. ومن وجهة نظر الهلال، فإن النادي الذي حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم (34) منفتح على السماح لعبد الحميد بالرحيل هذا الصيف.