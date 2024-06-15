خالد الفيصل يطمئن على سير الخطط والأعمال المقدمة لضيوف الرحمن

جدة : البلاد

تلقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ، اتصالاً هاتفياً من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، اطمأن فيه على سير الخطط والأعمال المقدمة لضيوف الرحمن.

وأكد الأمير خالد الفيصل على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة – أيدها الله – بتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في أمن وطمأنينة.