المحليات

تصعيد أكثر من 42 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في مشعري عرفة ومزدلفة

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1445 هـ      15 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

 صعّدت وزارة التجارة أكثر من 42 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في مشعري عرفة ومزدلفة لليوم التاسع من ذي الحجة 1445هـ.

 وتواصل الفرق الميدانية للوزارة المنتشرة في المشاعر المقدسة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن، وذلك بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية، ضمن موسم حج هذا العام بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.

 كما تشرف على سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في المشاعر للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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